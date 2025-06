Verso il Mondiale per Club cosa cambia per i giovani interisti?

Con l’approdo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter, si apre un nuovo capitolo per i giovani talenti nerazzurri. Le decisioni dell’allenatore potrebbero ridefinire il loro ruolo nel cammino verso il Mondiale per Club, dando nuove opportunità e sfide ai promettenti Valentin Carboni e ai fratelli Esposito. Ma quali saranno le scelte che plasmeranno il futuro di questi giovani interisti? Scopriamolo insieme.

L’approdo di Cristian Chivu in nerazzurro si configura con un cambio nel destino di numerosi calciatori dell’Inter. In particolare, stando a quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, il nuovo allenatore potrebbe fare scelte diverse riguardo al futuro di tre giovani interisti: Valentin Carboni e i fratelli Esposito. Oggi, l’Inter L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Verso il Mondiale per Club, cosa cambia per i giovani interisti?

