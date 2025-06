Veronica Satti figlia di Bobby Solo la confessione choc dopo anni | Mi sono tagliata le braccia sono borderline

Dopo anni di silenzio e difficoltà, Veronica Satti fa finalmente una confessione choc: “Mi sono tagliata le braccia, sono borderline”. Molti si chiedevano dov’era Veronica nel pieno dei festeggiamenti per Bobby Solo a Domenica In, dove la famiglia si riuniva sotto gli occhi di milioni di telespettatori. La sua storia, fatta di alti e bassi, svela un lato inaspettato di questa famiglia tanto amata. Ma cosa ha portato Veronica a questo punto di svolta?

Dov'è Veronica Satti? Se l'erano chiesti in tanti a marzo quando Bobby Solo era stato festeggiato per suoi 80 anni a Domenica In. Alla grande festa su Rai 1 da Mara Venier c'erano i quattro figli e gli otto nipoti. Erano presenti Alain, Chantal e Muriel nati dalla relazione con Sophie Teckel e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, la confessione choc dopo anni: "Mi sono tagliata le braccia, sono borderline"

Andrea Bocelli: «Con Pavarotti ci fu una lite pazzesca, ci incontrammo a Pesaro. I miei figli non sono dei raccomandati. Mia moglie Veronica? Non mi lascia mai da solo» - Andrea Bocelli, celebre tenore, ricorda un episodio di tensione con Pavarotti a Pesaro. Sottolinea con orgoglio che i suoi figli non sono raccomandati e che la moglie Veronica è sempre al suo fianco.

Veronica Satti, figlia di Bobby Solo: "Non ha mai fatto il padre. I figli sono di chi li cresce"

Figlia del cantante Bobby Solo, ha vissuto anni di sofferenza senza riuscire a comprenderne la natura. Fino al 2019

