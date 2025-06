Veroli Psycroma personale di Monica Maria Rincon

Prende il via la quinta stagione di Psycroma, la mostra di arte contemporanea che promette emozioni e riflessioni profonde. Questa volta, l’esposizione “Meraviglia” si arricchisce della straordinaria presenza di Monica Maria Rincon, artista colombiana di fama internazionale, capace di trasmettere in ogni sua creazione l’essenza poetica e simbolica del suo paese. Un’occasione unica per immergersi in un viaggio tra culture, emozioni e creatività senza confini, che non si può perdere.

