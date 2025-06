Vernissage Il Mare in un Foglio | Amalfi tra arte inclusione e poesia

Il Museo della Bussola e del Ducato Marinaro di Amalfi si trasforma in un mare di emozioni con “Il Mare in un foglio”. Un’installazione che unisce arte, poesia e inclusione, celebrando le antiche Repubbliche Marinare e invitando a riflettere su un mondo senza barriere. Mercoledì 11 giugno 2025, alle 10, l’Arsenale della Repubblica aprirà le sue porte a questa coinvolgente mostra, dove ogni barchetta di carta narra una storia di solidarietà e speranza in mare aperto.

Una flotta di barchette di carta ha invaso il Museo della Bussola e del Ducato Marinaro per celebrare le gesta in mare delle Antiche Repubbliche Marinare, con l'obiettivo duplice di lanciare un importante messaggio sociale di inclusione e abbattimento delle barriere e di stereotipi. Sarà inaugurata mercoledì 11 giugno 2025 alle ore 10 presso l'Arsenale della Repubblica di Amalfi la mostra "Il Mare in un foglio": un'installazione collettiva, realizzata dagli utenti del Centro Diurno per Disabili Adulti di Amalfi "Andrea De Crescenzo" in collaborazione con il Centro di Riabilitazione di Via Bastioni di Salerno.

