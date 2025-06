Vergari Day 2025 | ritorna Ambasciatori di Calabria

Il Vergari Day 2025 si prepara a celebrare il ritorno di Ambasciatori di Calabria, un evento imperdibile promosso da Roberto Tesoriere. Questa iniziativa, in programma nel suggestivo scenario della Riserva Naturale Regionale del Vergari a Mesoraca, promette di mettere in luce la bellezza e le eccellenze della Calabria. Un’occasione unica per scoprire, condividere e valorizzare il tesoro di questa terra affascinante, continuando a scrivere insieme il suo grande racconto.

Riserva Naturale Regionale del Vergari annuncia il ritorno di Ambasciatori di Calabria. Nel fine settimana del Vergari Day 2025, infatti, ritorna Ambasciatori di Calabria, il format ideato da Roberto Tesoriere che quest'anno si terrĂ in una location davvero speciale, a Mesoraca in provincia di Crotone.

