Verano Brianza morì sette mesi dopo la caduta in cantiere | niente sentenza disposta una perizia

Un caso che ha scosso Verano Brianza si apre a nuovi orizzonti giudiziari: dopo sette mesi dalla tragedia, il tribunale di Monza decide di rinviare la sentenza per richiedere una perizia medico-legale. Questa scelta potrebbe rivoluzionare le sorti del processo e aprire nuove prospettive sulla verità . La giustizia si prende il suo tempo, ma la ricerca della verità resta il nostro obiettivo principale.

Verano Brianza (Monza), 10 giugno 2025 – Colpo di scena al processo per l'infortunio sul lavoro accaduto il 13 maggio del 2021 e, secondo la pubblica accusa, costato la vita sette mesi dopo a Nazzareno Cristofalo, operaio di 58 anni di Verano Brianza. Oggi era prevista la sentenza del Tribunale di Monza nei confronti dei due imputati di omicidio colposo ma la giudice ha deciso di voler disporre una perizia medico legale che faccia chiarezza sulle cause del decesso del muratore studiando la documentazione clinica. Il 58enne morì in seguito a un malore avuto in casa e purtroppo si è dimostrata inutile la corsa a sirene spiegate in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Verano Brianza, morì sette mesi dopo la caduta in cantiere: niente sentenza, disposta una perizia

