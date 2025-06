Venezia torna a casa e trova uno sconosciuto che dorme sul divano | Volevo solo riposarmi

Venezia, un ritorno a casa che si trasforma in un episodio da film. Immaginate la sorpresa di una donna quando, varcando la soglia del suo appartamento a Jesolo, trova uno sconosciuto intento a riposare sul divano. Un intruso, un 30enne del Ghana, che ha forzato una finestra per entrare, si è addormentato come se fosse a casa propria. La sua presenza insolita racchiude in sé un mix di paura e incredulità , lasciando tutti a chiedersi: cosa succederà ora?

È una vicenda al limite del surreale quella avvenuta in provincia di Venezia dove una donna è rientrata a casa trovando uno sconosciuto che dormiva sul suo divano. La vicenda, come racconta Il Gazzettino, si è svolta in un appartamento di Jesolo. L’intruso è un trentenne del Ghana che si sarebbe introdotto nell’abitazione forzando una finestra. Una volta nella casa, l’uomo si è disteso sul divano, addormentandosi. Il rientro della proprietaria, però, ha interrotto il suo pisolino. La donna, infatti, ha subito allertato la polizia locale che ha identificato e arrestato il trentenne con le accuse di violazione di domicilio e detenzione di droga ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Venezia, torna a casa e trova uno sconosciuto che dorme sul divano: “Volevo solo riposarmi”

In questa notizia si parla di: Divano Casa Venezia Sconosciuto

Rientra a casa e trova un uomo addormentato sul divano: arrestato 30enne a Jesolo - Una scena da film che lascia senza parole: una donna di Jesolo rientra a casa e si trova davanti a un uomo addormentato nel suo salotto, un 30enne entrato forzando una finestra.

IN PROVINCIA DI VENEZIA, UNA DONNA RIENTRA A CASA E TROVA UNO SCONOSCIUTO ADDORMENTATO SUL DIVANO.. Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Venezia, torna a casa e trova uno sconosciuto che dorme sul divano: «Volevo solo riposarmi; Rientra a casa e trova sul divano uno sconosciuto addormentato, lei chiama i vigili e il 30enne del Ghana vien; Donna torna e casa e trova uno sconosciuto che dorme sul divano: «Volevo solo riposare».

L'uomo, trovato con droga e contanti, è ora accusato di violazione di domicilio e spaccio - L'uomo, trovato con droga e contanti, è ora accusato di violazione di domicilio e spaccio ...

Donna torna e casa e trova uno sconosciuto che dorme sul divano: «Volevo solo riposare» - Una tranquilla serata a Jesolo (Venezia) si trasforma in episodio di cronaca.

Torna a casa e trova uno sconosciuto che dorme sul divano: “Volevo solo riposarmi”. Arrestato - L’uomo si sarebbe introdotto da una finestra forzata mentre la proprietaria di casa non c’era.