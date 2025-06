Veneto Festival con il concerto Il colore del suono al Santuario dell' OPSA

Preparati a immergerti in un'esperienza sensoriale unica al Veneto Festival: il concerto "Il colore del suono" al Santuario dell'OPSA. Musica, luce e spiritualità si fondono in un omaggio vibrante al colore dell’anima, offrendo un momento magico di emozione e riflessione. Giovedì 12 giugno alle 20.30, lasciati trasportare dai Solisti Veneti in un viaggio che celebra l’arte e il sentimento. Un appuntamento da non perdere per risvegliare i tuoi sensi e nutrire l’anima.

Musica, luce e spirito: un omaggio al colore dell’anima. Questo è il concerto in programma giovedì 12 giugno alle ore 20.30, nella suggestiva cornice del Santuario di Maria Madre della Provvidenza all’Opera della Provvidenza S. Antonio (OPSA) di Sarmeola di Rubano (Padova). I Solisti Veneti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Veneto Festival con il concerto "Il colore del suono" al Santuario dell'OPSA

