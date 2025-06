Vendeva online i capelli di Carlo Acutis indagato un uomo per traffico di reliquie

Un'ombra si fa strada sulla figura di Carlo Acutis, il giovane venerato per la sua fede e spiritualità, mentre un'indagine scuote il mondo dell'online. Nonostante la sospensione del procedimento di canonizzazione, le luci sulla vendita di reliquie online continuano a brillare, con un uomo dell’Emilia-Romagna iscritto nel registro degli indagati. La vicenda mette in discussione la sacralità e la legalità, lasciando tutti ad attendere sviluppi più concreti.

Sospeso il procedimento di canonizzazione di Carlo Acutis, di cui a breve sarà annunciata la data, ma non l’indagine sulla vendita online di reliquie, che anzi procede spedita. Nelle ultime settimane è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ accusa di ricettazione un uomo residente in Emilia-Romagna. A riportarlo è il Corriere dell’Umbria, secondo cui la procura di Perugia avrebbe già compiuto una approfondita perquisizione nella casa dell’indagato per cercare la presunta reliquia. In particolare alcuni capelli del 15enne, beato milanese morto nel 2006 per una leucemia fulminante, che l’uomo avrebbe venduto online a oltre 2mila euro. 🔗 Leggi su Open.online