Vela Ferrari-Dubbini quinti dopo la seconda giornata ai Mondiali 470 Berta-Calabrò in top 10

Nel secondo giorno dei Campionati Mondiali 2025 di vela classe 470 a Gdynia, condizioni meteo avverse hanno limitato le prove, lasciando gli azzurri Ferrari e Dubbini con un risultato difficile. Dopo una giornata interlocutoria, Vela Ferrari Dubbini si attesta al quinto posto, mentre Berta Calabrò conquista una posizione tra i primi dieci. La sfida prosegue con determinazione, alimentando l’ottimismo per le prossime giornate di regate che potrebbero riservare sorprese e soddisfazioni.

Una giornata perlopiù interlocutoria per gli azzurri impegnati ai Campionati Mondiali 2025 di vela, classe 470, rassegna in fase di svolgimento presso le acque di Gdynia, in Polonia. Il vento debole prima e la pioggia dopo hanno infatti cambiato sensibilmente il programma del secondo giorno di competizioni, in cui si è svolta solo una regata. L’unica prova non ha sorriso particolarmente al binomio azzurro composto d a Giacomo Ferrari ed Alessandra Dubbini, i quali si sono dovuti accontentare della dodicesima moneta (in flotta gialla), piazzamento al momento cassato dal sistema. Intatto dunque il conto dei punti netti, fermo a cinque, validi per la quinta piazza alle spalle dei tedeschi Simon Diesch-Anna Markfort, quarti con lo stesso punteggio e con un andazzo simile, considerando la settima posizione anche questa al momento scartata considerando quanto fatto nel day-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, Ferrari-Dubbini quinti dopo la seconda giornata ai Mondiali 470. Berta-Calabrò in top 10

In questa notizia si parla di: vela - ferrari - dubbini - giornata

Vela: Ferrari-Dubbini centrano la medal race agli Europei 470 misto, ma il podio è lontanissimo - Buone notizie arrivano da Spalato, dove si svolgono i Campionati Europei di vela nella classe 470. Gli azzurri Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini hanno conquistato un posto nella medal race, purtroppo con il podio ancora lontano.

Ultima giornata di regate di flotta all’ a Spalato, in Croazia Gli italiani Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini centrano l’obiettivo Medal Race https://bit.ly/470mix-250516 #LaVelaChiamò | #SportVela | #AmaLaVela Partecipa alla discussione

Day 3 all’ a Spalato, in Croazia Per l’Italia la giornata segna un buon recupero di Ferrari-Dubbini, che grazie a un terzo posto nell’ultima prova salgono al settimo posto provvisorio Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mondiali 470 misti di vela, Alessandra Dubbini e Giacomo Ferrari lottano per un posto in top ten; Vela, Ferrari-Dubbini quinti dopo la seconda giornata ai Mondiali 470. Berta-Calabrò in top 10; Vela Ferrari Dubbini e Berta Calabrò partono forte ai Mondiali 470 dopo due regate.

Vela, Ferrari-Dubbini quinti dopo la seconda giornata ai Mondiali 470. Berta-Calabrò in top 10 - Una giornata perlopiù interlocutoria per gli azzurri impegnati ai Campionati Mondiali 2025 di vela, classe 470, rassegna in fase di svolgimento presso le ...

Vela, Ferrari/Dubbini e Berta/Calabrò partono forte ai Mondiali 470 dopo due regate - Prima giornata abbastanza positiva nel complesso per gli equipaggi italiani di punta ai Campionati Mondiali 2025 del 470 misto, in corso di svolgimento ...