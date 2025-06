Vasco a Bologna scatta l’ora del Blasco | il suo ‘popolo’ è già qui

Bologna si prepara a vivere due serate indimenticabili: Vasco Rossi torna nel suo Dall’Ara per il tanto atteso Vasco Live 2025. Fans di tutte le età, tra tende e corse sfrenate, si riuniscono per celebrare il mito che da sempre incarna lo spirito di questa città. Il conto alla rovescia è quasi finito, e l’energia pura di Vasco sta per infiammare ancora una volta il cuore di Bologna. Pronti a cantare insieme?

Bologna, 10 giugno 2025 – Il conto alla rovescia sta per finire. Per chi da giorni sosta in tenda nella zona dello stadio e per chi correrà, forse ancora in giacca e cravatta, dal lavoro per arrivare in tempo al live. Mercoledì e giovedì torna Vasco Rossi nel suo Dall'Ara per le due tappe del Vasco Live Duemilaventicinque. E dire 'suo' non è un modo di dire visto che, come ha già ricordato il rocker dal palco in concerti passati, proprio in alcune strade dietro lo stadio sono nati, negli anni Settanta, alcuni dei più grandi successi di sempre. ACCAMPATI PER VASCO ROSSI E' stretto, strettissimo, il rapporto del Blasco con Bologna e il suo pubblico, con cui l'abbraccio è totale.