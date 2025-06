Van Gaal che bordata al Man United | È un club commerciale non calcistico

Louis van Gaal non risparmia i commenti sul Manchester United, definendolo un "club commerciale, non calcistico", durante un'intervista a Sky Sport. Le sue parole scottano e fanno riflettere sulla vera natura di uno dei club più celebri al mondo. Un affondo che riaccende discussioni e curiosità tra tifosi e appassionati: cosa si nasconde dietro le apparenze di uno dei giganti del calcio?

