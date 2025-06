Valle d’Aosta avvolta dal fumo degli incendi dal Canada | ecco cosa sta succedendo

La Valle d'Aosta si è svegliata sotto un cielo insolito, avvolta da una foschia misteriosa che ha sorpreso tutti. Ma cosa sta causando questo fenomeno? La risposta arriva dall'altra parte dell'oceano: il fumo degli incendi boschivi in Canada, con oltre 200 roghi attivi. Un esempio di come i fenomeni naturali e le crisi ambientali globali possano avere ripercussioni anche a migliaia di chilometri di distanza, ricordandoci l'importanza di prendersi cura del nostro pianeta.

Da domenica scorsa, i cieli della Valle d'Aosta sono avvolti da una foschia anomala che ha catturato l'attenzione di residenti e turisti. La causa di questo fenomeno atmosferico apparentemente inspiegabile ha origine a migliaia di chilometri di distanza: si tratta del fumo degli incendi boschivi canadesi, con oltre 200 roghi attivi di cui quasi 100 fuori controllo. Le polveri sottili generate dagli incendi canadesi hanno attraversato l'Oceano Atlantico, trasportate dalle correnti atmosferiche ad alta quota, raggiungendo la regione alpina. Dall'inizio del 2025, gli incendi hanno già interessato oltre due milioni di ettari in Canada, generando enormi quantità di particolato che si è diffuso nell'atmosfera.

Da qualche giorno i cieli della #ValledAosta appaiono velati: si tratta del fumo proveniente dagli #incendi boschivi in #Canada Le #polverisottili, trasportate dalle correnti ad alta quota, hanno attraversato l’oceano raggiungendo anche l'#Italia? https: Partecipa alla discussione

Che cos'è la foschia che da questa mattina avvolge la Valle d'Aosta impedendo di vedere le montagne? Si tratta di fumo dagli incendi in Canada - oltre 200 roghi attivi, quasi 100 fuori controllo - trasportato dai venti sopra l'oceano fino a noi. Nelle nostre Partecipa alla discussione

