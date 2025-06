Valditara a Podgorica | nasce l' asse Italia-Montenegro

Il 10 giugno, Giuseppe Valditara ha visitato Podgorica per rafforzare i legami tra Italia e Montenegro attraverso l'istituzione dell'asse Italia-Montenegro. Durante l’incontro con la Ministra Andela Jakšic-Stojanovic, è stato firmato un Memorandum d’Intesa che apre nuove prospettive di collaborazione nel settore dell’istruzione e della formazione tecnica. Una partnership strategica destinata a favorire lo sviluppo delle competenze e l’innovazione tra i due paesi, segnando un passo importante verso una cooperazione più stretta e duratura.

Giuseppe Valditara si è recato a Podgorica il 10 giugno per una missione detta istituzionale. Il Ministro dell'Istruzione ha incontrato la Ministra montenegrina dell'Istruzione, della Scienza e dell'Innovazione, An?ela JakÅ¡i?-Stojanovi?. Al centro del vertice, la firma di un Memorandum d'Intesa che rafforzi la collaborazione tra Italia e Montenegro nel settore dell'istruzione, con un'attenzione particolare alla formazione tecnica e professionale. L'accordo segna un ulteriore passo avanti nella già solida cooperazione bilaterale tra i due paesi. Il proposito di questo incontro? sviluppare progetti congiunti, scambi di studenti ed esperti.

