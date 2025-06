Vaccino Covid stop Usa alla vaccinazione di massa HHS | No a inoculazione siero a bambini sani e donne in gravidanza

In un colpo di scena che segna la fine dell'era delle vaccinazioni di massa contro il Covid, l'HHS ha deciso di sospendere le inoculazioni di siero a bambini sani e donne in gravidanza. Questa scelta, guidata dall'approccio della decisione clinica condivisa, rappresenta un passo importante verso una gestione più personalizzata e responsabile della salute pubblica. La vera sfida ora è capire come questa svolta influenzerà il panorama sanitario globale.

La decisione segna la fine dell’approccio emergenziale adottato durante la pandemia e apre la strada ad una gestione basata sul principio della shared clinical decision-making A inizio giugno, il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS), diretto dal Segretario Robert F. Kennedy Jr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, stop Usa alla vaccinazione di massa, HHS: “No a inoculazione siero a bambini sani e donne in gravidanza”

