Vacanze estive da incubo per i genitori | 3mila euro per due figli centri estivi come biglietti di Taylor Swift e richieste di aiuto psicologico in aumento tra giugno e agosto

Le vacanze estive, un momento di relax e divertimento, si trasformano spesso in una sfida per i genitori. Tra costi esorbitanti, prenotazioni all’ultimo minuto e l’ansia di gestire bambini resistenti alla partenza, la stagione si rivela più stressante del previsto. In questo scenario, i dati parlano chiaro: oltre 3mila euro per due figli, richieste di aiuto psicologico in aumento e centri estivi che spariscono in pochi secondi. Scopriamo come affrontare questa estate da incubo.

Dodici secondi. È il tempo che serve per vedere sfumare un posto al centro estivo comunale, mentre il mouse trema nella mano sudata e il bambino urla "non voglio andarciiiii" sullo sfondo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scuola San Colombano. Partono i lavori appena iniziano le vacanze estive - La scuola San Colombano si prepara a rinnovarsi: appena terminate le lezioni estive, a giugno partiranno i lavori di riqualificazione, comprensivi di efficientamento energetico, adeguamento sismico e antincendio.

