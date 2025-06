Vacanze altoatesine per Jannik Sinner dopo Roland Garros

Dopo l'intensa finale a Roland Garros, Jannik Sinner sceglie le incantevoli montagne dell'Alto Adige per ritrovare energia e serenità. Tra paesaggi mozzafiato e momenti di relax in famiglia, il talento italiano si rigenera lontano dai riflettori, pronto a tornare in campo con rinnovata grinta. Un meritato break tra le vette delle Alpi, perché anche i campioni hanno bisogno di pause rigeneranti.

AGI - 'Vacanze' altoatesine per Jannik Sinner. Dopo l'amara finale al Roland Garros persa al tie-break contro Carlos Alcaraz, il numero uno del tennis mondiale da ieri sera è a Sesto tra le montagne dell' Alto Adige. Per Jannik qualche giorno di riposo assieme a mamma Siglinde (era assieme al figlio sul volo privato partito dall'aeroporto parigino di Le Bourget e atterrato a Bolzano ) e papà Hanspeter (non era presente per motivi di lavoro a Parigi), poi il ritorno, pare già nel fine settimana, a Montecarlo. Preparazione per la stagione sull'erba. Per Jannik qualche giorno per ricaricare le 'batterie' e poi rifinitura per la stagione sull'erba. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Vacanze altoatesine per Jannik Sinner dopo Roland Garros

