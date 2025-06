Usa Trump | Soldati a Los Angeles fino a quando non ci sarà più pericolo

Donald Trump annuncia che la Guardia Nazionale rimarrà a Los Angeles “fino a quando non ci sarà più pericolo”, promettendo di garantire la sicurezza in un momento di tensioni sociali e proteste contro le politiche migratorie. Con determinazione, il presidente si impegna a mantenere l’ordine, sottolineando l’importanza di un ambiente sicuro per tutti. Questa decisione segna un passo deciso nella gestione delle crisi interne, con l’obiettivo di ristabilire la calma e la stabilità, per un futuro migliore.

La Guardia Nazionale rimarrà a Los Angeles “fino a quando non ci sarà più pericolo”. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti nello Studio Ovale, a proposito delle proteste contro le politiche migratorie della sua amministrazione. “Tutto quello che voglio è la sicurezza”, ha aggiunto il tycoon. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, Trump: “Soldati a Los Angeles fino a quando non ci sarà più pericolo”

Trump dispiega altri 2.000 soldati a Los Angeles: polemica di Newsom - La tensione tra politica e sicurezza si fa sempre più palpabile a Los Angeles, dove Newsom denuncia un dispiegamento di forze che sembra più una mossa simbolica che una reale strategia di protezione.

