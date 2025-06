Usa scontri e proteste a Los Angeles | Trump invia i marines

La tensione esplode nelle strade di Los Angeles, dove proteste e scontri tra cittadini e forze dell’ordine infiammano la città. Di fronte alla crescente ondata di manifestazioni contro la stretta sull’immigrazione voluta da Donald Trump, il presidente ha deciso di inviare i marines, trasformando le strade in un campo di battaglia. La situazione si fa sempre più critica, mentre il governatore della California tenta di trovare una via di de-escalation.

Le proteste contro la stretta sull’immigrazione di Donald Trump si sono estese da Los Angeles a numerose città americane, tra cui San Francisco, New York e Chicago. Nella metropoli californiana, epicentro delle manifestazioni, sono arrivati 700 marines e altri 2.000 membri della Guardia Nazionale. Gli scontri tra manifestanti e polizia sono sempre più violenti: lacrimogeni, arresti e barricate infiammano le strade. Il governatore della California attacca duramente il presidente, accusandolo di militarizzare la crisi per fini politici. Trump respinge le critiche: "Evitiamo nuovi disordini, non voglio la guerra civile". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it