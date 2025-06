Usa proteste su migranti si allargano

Le proteste contro le politiche migratorie dell'amministrazione Trump si diffondono rapidamente, passando da California a diverse grandi città degli Stati Uniti. Da Los Angeles a New York, cittadini e attivisti scendono in piazza per esprimere il loro dissenso, mentre la tensione cresce e le forze dell'ordine intervengono con fermezza. La mobilitazione si fa sempre più intensa, riflettendo un dibattito acceso che coinvolge l'intera Nazione.

8.41 Le proteste contro le politiche migratorie dell'amministrazione Trump si allargano e dopo Los Angeles, San Francisco e Sacramento, escono dalla California arrivando in altri Stati. I manifestanti sono scesi in piazza anche ad Atlanta, Seattle, Dallas, Louisville e New York, dove la polizia ha arrestato "diverse" persone, sottolinea la Cnn. La stessa emittente denuncia che agenti di polizia hanno allontanato una sua troupe dalla zona delle proteste a LA. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

