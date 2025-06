Usa | Newsom altri 2000 soldati Guardia Nazionale Trump pericoloso

Il governatore della California, Gavin Newsom, denuncia un'operazione inquietante: l'invio di altri 2000 soldati della Guardia Nazionale da parte di Donald Trump a Los Angeles. Solo una minima parte è stata schierata, mentre il resto rimane inattivo, sollevando domande sulla reale motivazione dietro questa mossa. Un gesto che, secondo Newsom, sembra più un tentativo di intimidazione che una misura di sicurezza pubblica. Ma cosa si nasconde dietro questa strategia?

Torino, 10 giu. (LaPresse) – Il governatore della California, Gavin Newsom, ha dichiarato di essere stato informato che il presidente Donald Trump sta inviando altri 2000 soldati della Guardia Nazionale a Los Angeles. Newsom ha sottolineato, su X, che solo 300 soldati dei primi 2000 sono stati schierati, mentre “il resto è fermo, inutilizzato, negli edifici federali senza ordini”. “Non si tratta di sicurezza pubblica. Si tratta di accarezzare l’ego di un presidente pericoloso”, ha detto. “Questo è sconsiderato. Inutile. E irrispettoso nei confronti delle nostre truppe”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Newsom, soldati in California solo per dare spettacolo - In un gesto che ha scatenato molte polemiche, il governatore californiano Gavin Newsom ha criticato duramente la mobilitazione militare a Los Angeles, definendola uno spettacolo inutile e pericoloso.

