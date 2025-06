Usa manifestazioni in Texas contro le politiche sull’immigrazione di Trump

Lunedì sera, Texas si è acceso di voce e protesta contro le politiche sull’immigrazione di Trump. A Dallas e Austin, cittadini e attivisti hanno manifestato con passione, bloccando strade e sfidando le forze dell’ordine in un gesto di forte dissenso. Questi scontri rappresentano un momento cruciale di confronto e tensione nel cuore della politica americana. La protesta continua a scuotere le fondamenta di un dibattito acceso e ancora irrisolto.

Lunedì sera sono state segnalate proteste contro le politiche sull’immigrazione dell’amministrazione Trump in due grandi città del Texas, Dallas e Austin. Le riprese aeree della stazione televisiva WFAA di Dallas hanno mostrato i manifestanti mentre bloccavano il traffico e si scontravano con le forze dell’ordine. Le proteste sono scoppiate dopo che il presidente americano Donald Trump ha autorizzato l’invio di altri 2.000 membri della Guardia Nazionale per aiutare a rispondere alle proteste a Los Angeles contro i raid contro gli immigrati, secondo quanto riferito da funzionari statunitensi. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, manifestazioni in Texas contro le politiche sull’immigrazione di Trump

In questa notizia si parla di: Trump Politiche Texas Immigrazione

