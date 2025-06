Usa Gavin Newsom smentisce Trump | Non è vero che ci siamo sentiti

Lo scontro tra Donald Trump e Gavin Newsom si infiamma ancora, con il presidente che sostiene di aver contattato il governatore della California per criticarne la gestione delle proteste. Tuttavia, Newsom smentisce categoricamente: “Non ci sono stati contatti recenti”. Un duello acceso che mette in evidenza le tensioni politiche tra le due figure di spicco, lasciando il pubblico a chiedersi quale versione sia quella vera e quali saranno le conseguenze di questa sfida pubblica.

Continua scontro tra Donald Trump e il governatore della California Gavin Newsom. Il presidente, parlando dallo Studio Ovale, ha sostenuto di aver contattato Newsom «un giorno fa», riferendo di avergli detto: «Devi fare un lavoro migliore». Trump ha poi aggiunto che, a suo avviso, il governatore «sta facendo un pessimo lavoro, causando molte morti e potenziali morti» in riferimento alla gestione delle proteste a Los Angeles, per il quale il tycoon si è detto pronto ad attivare l’ Insurrection Act. Poco dopo, però, è arrivata la smentita del diretto interessato: «Non c’è stata alcuna chiamata. Nemmeno un messaggio in segreteria», ha scritto Newsom su X, «gli americani dovrebbero essere allarmati da un presidente che schiera i Marines per strada e non sa nemmeno con chi parla». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Usa, Gavin Newsom smentisce Trump: «Non è vero che ci siamo sentiti»

