Usa estremamente inutili le sanzioni Gb a 2 ministri d' Israele

Le sanzioni britanniche contro due ministri israeliani di estrema destra sono state bollate dagli Stati Uniti come del tutto inutili e fuori luogo. In un momento in cui la priorit√† dovrebbe essere il cessate il fuoco a Gaza, queste misure sembrano perdere di vista ci√≤ che conta davvero. √ą essenziale concentrare gli sforzi su Hamas, piuttosto che su azioni che non favoriscono la pace. La comunit√† internazionale deve orientarsi verso soluzioni concrete e efficaci.

Gli Stati Uniti hanno denunciato oggi le sanzioni imposte dalla Gran Bretagna e da quattro alleati comuni contro due ministri israeliani di estrema destra, affermando che dovrebbero concentrarsi invece su Hamas. "Riteniamo che ci√≤ sia estremamente inutile. Non ci aiuter√† ad avvicinarci a un cessate il fuoco a Gaza", ha dichiarato ai giornalisti la portavoce del Dipartimento di Stato Tammy Bruce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Usa, estremamente inutili le sanzioni Gb a 2 ministri d'Israele

