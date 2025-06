Usa dilagano le proteste contro i raid anti-migranti di Donald Trump | 150 arresti a San Francisco

Le proteste contro i raid anti-migranti di Donald Trump si diffondono in tutto il paese, coinvolgendo città come San Francisco, Los Angeles, Atlanta e New York. I manifestanti scendono in piazza per difendere i diritti degli stranieri, mentre la tensione cresce con oltre 150 arresti solo a San Francisco. La mobilitazione dei militari e l’intensificarsi delle proteste segnano un momento cruciale nella battaglia per i valori umanitari negli Stati Uniti.

Non solo San Francisco e Los Angeles. Cresce in altre città la protesta contro le politiche migratorie dell’amministrazione Trump e i i raid contro gli stranieri. I manifestanti sono scesi in piazza anche ad Atlanta, Seattle, Dallas, Louisville e New York, dove la polizia ha arrestato “diverse” persone, stando alla Cnn. A San Francisco il numero degli arresti è salito ad almeno 150. Già ieri 500 marines sono stati mobilitati dalla Casa Bianca per rispondere alle proteste in corso a Los Angeles, rafforzando le truppe da combattimento della Guardia nazionale della California. Queste ultime erano state attivate dal presidente Usa nel fine settimana senza il consenso del governatore né del sindaco della città. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Usa, dilagano le proteste contro i raid anti-migranti di Donald Trump: 150 arresti a San Francisco

