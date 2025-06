USA | Bloomberg mercato del lavoro nella peggiore situazione da anni per laureati

La situazione del mercato del lavoro per i giovani laureati negli Stati Uniti è al livello più basso degli ultimi quattro anni, con un tasso di disoccupazione che tocca il 5,8% questa primavera. Secondo Bloomberg, il blocco delle assunzioni e l’incertezza causata dai continui dazi doganali stanno pesantemente influenzando le opportunità professionali dei neo-laureati. Una crisi che mette in discussione il futuro di una generazione. Per approfondire, visita il video a questo indirizzo: ...

