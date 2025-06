Urla e lanci di bottiglie in pieno centro

Una notte di guerriglia urbana nel cuore di città, con urla, boati e bottiglie lanciate tra i residenti di via degli Adelardi. Il fronte di questa battaglia improvvisata si è acceso sotto le loro finestre, trasformando il quartiere in un campo di battaglia rumoroso e inquietante. La paura di escalation ha spinto più volte i cittadini a chiamare le forze dell’ordine, sperando che l’intervento possa riportare la calma e mettere fine a questa scena di caos.

Schiamazzi, boati e lanci di bottiglie. E’ stata un’altra notte insonne, quella di domenica, per i residenti di via degli Adelardi, pieno centro storico. Infatti l’ormai noto gruppo di ragazzini di origine straniera si è ‘giurato’ battaglia proprio sotto alle palazzine, dopo le 23.30. A turno i residenti hanno allertato le forze dell’ordine, temendo che la guerriglia inscenata sotto le loro finestre potesse sfociare nel sangue. A sottolineare come la situazione sia divenuta insostenibile è proprio uno dei residenti. "Si tratta di minori stranieri che stazionano da tempo nelle vie del centro dettando regole di inciviltà e irriverenza, con le loro urla hanno svegliato tutta la via, gridando all’indirizzo di alcune persone più grandi ferme all’altezza di via delle Rose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Urla e lanci di bottiglie in pieno centro"

