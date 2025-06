Uomo trovato morto in casa si indaga per omicidio | sul posto i carabinieri

Una tragica scoperta scuote Caltagirone: un uomo di oltre 60 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di Contrada San Nicolò Le Canne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per omicidio. La famiglia, sconvolta, aveva dato l’allarme al 118, ma ora si cerca di chiarire se si tratti di un tragico incidente o di un atto violento. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Il corpo privo di vita di un uomo di oltre 60 anni è stato ritrovato nella sua abitazione in contrada San Nicolò Le Canne, a Caltagirone. A dare l'allarme sono stati i familiari della vittima che hanno allertato il 118 di Caltagirone. Inizialmente si era ipotizzato un decesso a seguito di.

