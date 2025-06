Uomo minaccia con il coltello alcuni infermieri del Csm di Domio arrestato dai carabinieri

In un episodio sconvolgente a Trieste, un uomo di 45 anni ha minacciato gli infermieri del Centro di igiene mentale di Domio con un coltello, scatenando l’intervento tempestivo dei carabinieri. La situazione, delicata e rischiosa, ha richiesto un pronto intervento per garantire la sicurezza di tutti. La pronta azione delle forze dell’ordine ha permesso di mettere fine a questa grave minaccia, dimostrando ancora una volta l’importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza.

TRIESTE - Arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di via Hermet un triestino di 45 anni che aveva minacciato gli operatori del Centro di igiene mentale di Domio con un coltello. L’intervento è scattato a seguito di segnalazione urgente giunta alla centrale operativa che inviava sul posto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Uomo minaccia con il coltello alcuni infermieri del Csm di Domio, arrestato dai carabinieri

