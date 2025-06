Uomo di 45 anni accoltellato in piazza della Repubblica a Milano | è stato ferito all’addome

Una tranquilla serata a Milano si è trasformata in un dramma quando un uomo di 45 anni è stato accoltellato in piazza della Repubblica. Soccorso d’urgenza, le sue condizioni, seppur preoccupanti, sembrano meno gravi del previsto. La città si interroga su quanto accaduto e sulle motivazioni dietro questa violenta aggressione. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda che ha scosso la capitale lombarda.

Un 45enne è stato soccorso nelle prime ore del 10 giugno con la massima urgenza in piazza della Repubblica a Milano. L'uomo, le cui condizioni sarebbero meno gravi del previsto, è stato raggiunto da una coltellata all'addome. 🔗 Leggi su Fanpage.it

