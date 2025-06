Uomo armato fermato dai Carabinieri | sequestrato un arsenale

Nel cuore di Brennero, un’attività sospetta ha scatenato l’intervento dei Carabinieri, che hanno scoperto un arsenale nascosto sotto gli occhi di tutti. La scoperta di armi bianche e strumenti offensivi di grande potenza ha portato all’arresto di un uomo armato, rivelando un pericolo imminente per la sicurezza pubblica. La vicenda sottolinea l’importanza della vigilanza e dell’azione tempestiva delle forze dell’ordine.

Nel pomeriggio del 2 giugno, i Carabinieri della Stazione di Brennero hanno sequestrato un vero e proprio arsenale di armi bianche e strumenti atti ad offendere, durante un controllo effettuato nei pressi di un supermercato. A insospettire i militari è stato un uomo che si aggirava a piedi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Uomo armato fermato dai Carabinieri: sequestrato un arsenale

In questa notizia si parla di: Uomo Carabinieri Sequestrato Arsenale

