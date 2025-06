Uomo accoltellato in piazza della Repubblica a Milano un fendente l' ha raggiunto all' addome

Un episodio di pura violenza scuote l’alba milanese: un uomo di 45 anni è stato accoltellato in piazza della Repubblica, colpito all’addome da un fendente. Attimi di terrore hanno interrotto la tranquillità della città, ma fortunatamente le sue condizioni non sembrano mettere a rischio la vita. La scena si è svolta alle prime luci del mattino, quando i soccorritori sono intervenuti prontamente. Resta da capire cosa abbia scatenato questa nuova pagina di cronaca nera.

Attimi di terrore all'alba di martedì 10 giugno. Un uomo di 45 anni è stato accoltellato in piazza della Repubblica. Stando alle prime informazioni, l'uomo non si troverebbe in pericolo di vita. La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 4.40 circa. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Uomo accoltellato in piazza della Repubblica a Milano, un fendente l'ha raggiunto all'addome

