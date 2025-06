Uno studente di quattordici anni ha accoltellato un' assistente scolastica in Francia

Un episodio allarmante scuote Parigi: uno studente di 14 anni ha aggredito un assistente scolastica, e le conseguenze si sono fatte sentire con un’altra vittima ieri, in un contesto che il presidente Emmanuel Macron ha definito “un’onda di violenza”. La città si interroga sulle cause di questa escalation e sulle misure per garantire sicurezza e serenità nelle scuole. Continua a leggere per scoprire come si sta affrontando questa crisi.

Parigi. Ieri c'è stata un'altra vittima di quella che il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha definito "un'o.

