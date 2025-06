Uno studente di quattordici anni ha accoltellato un' assistente scolastica in Francia

In un clima di crescente tensione, la Francia si trova nuovamente sotto shock per un episodio di violenza scolastica che ha colpito una giovane assistente. La tragedia, avvenuta a Nogent, mette in luce i problemi di sicurezza e fragilità nelle istituzioni educative del paese. Con Emmanuel Macron che definisce questi eventi “un’ondata di violenza insensata”, il Paese si chiede come affrontare e prevenire simili incidenti. La vicenda di Mélanie ci ricorda l’urgenza di agire.

Parigi. Ieri c'è stata un'altra vittima di quella che il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha definito "un'ondata di violenza insensata". Attorno alle 8.15, uno studente di quattordici anni della scuola Françoise Dolto di Nogent (Haute-Marne) ha accoltellato un'assistente scolastica, Mélanie. Quest'ultima, 31 anni, madre di un bambino di 4 e da poco pacsata con il suo compagno, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale, ma non c'è stato nulla da fare a causa delle gravi ferite riportate. "Un terribile dramma", ha scritto su X la ministra dell'Istruzione, Élisabeth Borne, prima di recarsi sul posto.

