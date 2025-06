Uno studente di quattordici anni ha accoltellato un' assistente scolastica in Francia

Una tragica ondata di violenza scuote Parigi: un assistente scolastica è stata accoltellata da uno studente di quattordici anni, e ieri si è verificata un’altra vittima che ha scioccato l’intera nazione. Emmanuel Macron ha condannato duramente questi episodi, definendoli “un’onda di violenza inaccettabile”. La sicurezza nelle scuole francesi è ora al centro del dibattito pubblico, mentre si cercano risposte per garantire la tranquillità di studenti e insegnanti.

Uno studente di 14 anni ha accoltellato un'assistente scolastica in Francia. Trasportata d'urgenza in ospedale, è morta poco dopo. L'aggressione durante uno dei controlli degli zaini effettuato all'ingresso. Di Mauro Zanon Partecipa alla discussione

