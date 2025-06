University Report 2025 chi si laurea a Ferrara guadagna di più | Unife nella top 10

I dati dell’University Report 2025. Retribuzione media dei laureati,. Unife decima su 40 atenei italiani - Secondo l’University Report 2025 dell’Osservatorio JobPricing, l’Università di Ferrara si distingue tra i migliori atenei italiani, posizionandosi decima su 40 e settima tra quelli pubblici per retribuzione media dei laureati.

University Report 2025, chi si laurea a Ferrara guadagna di più: Unife nella top 10; I dati dell'University Report 2025. Retribuzione media dei laureati,. Unife decima su 40 atenei italiani

I dati dell’University Report 2025. Retribuzione media dei laureati,. Unife decima su 40 atenei italiani - L’Ateneo ferrarese è anche quinto in Italia per rapidità con cui i propri ragazzi riescono a rientrare delle spese sostenute per gli studi.

