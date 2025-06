Università Midiri | In crescita il numero di studenti che trovano lavoro dopo la laurea

Università di Palermo in prima linea: il nuovo Rapporto AlmaLaurea conferma la crescita costante nel tasso di occupazione tra i laureati. Con dati che coinvolgono 7.701 studenti, questa edizione numeri 27 evidenzia come l'università stia sempre più preparando giovani pronti a inserirsi nel mondo del lavoro. Un risultato che rafforza il valore e l’efficacia dei percorsi formativi offerti, sottolineando il ruolo chiave dell’università nel futuro professionale dei suoi studenti.

Il consorzio interuniversitario AlmaLaurea ha presentato questa mattina il Rapporto su profilo e condizione occupazionale dei laureati, giunto all'edizione numero 27. "Anche quest'anno la grande quantità di dati forniti da Almalaurea, che ha intervistato 7.701 laureati UniPa di primo livello.

