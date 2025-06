Università Lum | al via nuova campagna di comunicazione

L’Università Lum Giuseppe Degennaro lancia 'Pensa al Futuro', una campagna che mette in luce il suo ruolo come eccellenza formativa e guida fidata per gli studenti di domani. Con un messaggio di rispetto, empatia e visione, l’Ateneo si propone come punto di riferimento per chi desidera costruire un futuro solido e innovativo. In un mondo spesso incerto, la strada verso il successo inizia qui, con Lum…

(Adnkronos) – L’università Lum Giuseppe Degennaro presenta 'Pensa al Futuro', la nuova campagna di comunicazione per le iscrizioni 2025-2026, che punta a porre in evidenza il ruolo dell’Ateneo come punto di riferimento per la formazione accademica e professionale, capace di accompagnare gli studenti con rispetto, empatia e visione. In un contesto spesso dominato da messaggi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: Università Comunicazione Campagna Formazione

Staglieno, museo a cielo aperto: Comune e Università uniscono le forze per valorizzare il patrimonio con la comunicazione visiva - Il Cimitero Monumentale di Staglieno, gioiello architettonico e culturale di Genova, si prepara a ricevere nuova luce grazie a una convenzione tra il Comune e l'Università degli Studi di Genova.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Presentazione della campagna di comunicazione 2025/2026 di Uniurb; Salute digitale, al via una nuova laurea dell’Università di Pisa. La comunicazione del lancio affidata a Sidebloom; a.a. 2024/25.