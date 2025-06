Università Federico II tecnologia quantistica | l’Academy forma 20 giovani

Alla scoperta delle frontiere della tecnologia quantistica, l’Università Federico II di Napoli ha ospitato la cerimonia di chiusura della seconda edizione della Quantum Computing Academy. Nato nel 2022 dalla collaborazione tra CeSMA, Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” e QuantumNet, questo percorso gratuito ha formato 20 giovani talenti attraverso 400 ore di formazione avanzata, aprendo le porte a un futuro innovativo e ricco di opportunità nel settore.

Si è svolta presso l’Università Federico II di Napoli, nel complesso di Monte Sant’Angelo, la cerimonia conclusiva della seconda edizione della Quantum Computing Academy, percorso nato nel 2022 dalla collaborazione tra il CeSMA, il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” e la startup QuantumNet, che ha ottenuto anche in questa edizione il patrocinio della Regione Campania. L’Academy ha formato gratuitamente 20 studenti, articolando 400 ore tra lezioni teoriche e project work svolti con le aziende partner Leonardo, QuantWare e NetCom Group. “Sono orgoglioso – ha spiegato Alfredo Troiano, amministratore di QuantumNet – di quanto questa piccola start-up stia facendo in un settore ancora appannaggio delle grandi aziende. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

