Università di Pisa | oltre l' 80% degli studenti trova lavoro ad un anno dalla laurea

L'Università di Pisa si distingue come un vero e proprio motore di successo professionale: oltre l’80% degli studenti trova impiego entro un anno dalla laurea, grazie a un percorso formativo che attrae anche studenti da fuori regione. Questo forte appeal si traduce in maggiori opportunità e guadagni più elevati rispetto alla media toscana e nazionale. Un dato che conferma come Pisa sia la scelta vincente per il futuro.

Un Ateneo fortemente attrattivo, con il 40% dei laureati magistrali proveniente da fuori regione, che assicura percentuali occupazionali più alte e maggiori guadagni rispetto sia alla media toscana che a quella nazionale. È questa, in estrema sintesi, come rende noto lo stesso Ateneo della città. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Università di Pisa: oltre l'80% degli studenti trova lavoro ad un anno dalla laurea

