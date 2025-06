Università al Bronx | previsti nuovi fondi per l’adeguamento antisismico

Università224 al Bronx si prepara a un nuovo capitolo di crescita grazie ai fondi previsti per l’adeguamento antisismico e per la futura sede universitaria. L’incontro di lunedì 9 giugno presso il municipio ha aperto ufficialmente le porte a un investimento che promette di rafforzare l’offerta formativa e la presenza sul territorio. Un passo importante che segna l’inizio di un percorso di sviluppo e innovazione, confermando l’impegno a costruire un futuro solido e sicuro per studenti e staff.

Ci saranno ulteriori finanziamenti per la futura sede universitaria al Bronx. È quanto è emerso al termine dell'incontro che si è svolto nella giornata di lunedì 9 giugno nella sede del municipio. Un confronto dedicato allo sviluppo del nuovo centro in attesa del trasferimento dell'agenzia delle. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Università al Bronx: previsti nuovi fondi per l’adeguamento antisismico

