Unicredit l’Ops su Banco Bpm sospesa fra Tar e geopolitica

L'Ops di Unicredit su Banco BPM rimane in sospeso, tra tensioni legali e sfide geopolitiche. Il Tar Lazio ha esaminato il ricorso di Banca Popolare di Milano contro la decisione della Consob di sospendere temporaneamente l'offerta pubblica di scambio, prolungando i tempi di negoziazione. La vicenda si inserisce in un contesto complesso, dove le dinamiche di mercato si intrecciano con le strategie di potere. Ma quali saranno le prossime mosse?

Il Tar Lazio ha esaminato il ricorso di Banca Popolare di Milan contro la Consob, che aveva sospeso per trenta giorni l’Offerta Pubblica di Scambio (Ops) proposta da Unicredit su Bpm. In base alle decisioni della Commissione di Borsa l’Opa iniziata il 28 aprile si concluderĂ il 23 luglio anzichĂ© il 23 giugno come previsto inizialmente. Il congelamento era stato chiesto da Unicredit nella speranza di avere piĂą tempo di trattare con il governo sulle condizioni imposte dal golden power. Lo slittamento, però, non sembra aver ottenuto molti risultati considerando che il governo non sembra intenzionato a fare marcia indietro. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Unicredit, l’Ops su Banco Bpm sospesa fra Tar e geopolitica

