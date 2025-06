unicoop firenze cresce vendite a tre miliardi

Unicoop Firenze conquista il suo bilancio 2024, registrando vendite record di tre miliardi di euro e un utile oltre i 20 milioni, in un contesto di crescita che sfida le tendenze del mercato. Un risultato che testimonia la solidità e l’impegno della cooperativa nel mettere al centro clienti e comunità . Dal 2022 al 2024, secondo l’Istat, i volumi del commercio alimentare in Italia sono…

Un aumento delle vendite del 4,7% in valore e del 2,3% in volume rispetto al 2023, per un totale di tre miliardi di ricavi, mentre l’utile d’esercizio supera i 20 milioni di euro. Sono alcuni dei numeri del bilancio 2024 di Unicoop Firenze, che si chiude con un risultato positivo ed in controtendenza rispetto all’andamento generale del commercio al dettaglio. Dal 2022 al 2024, secondo l’Istat, i volumi del commercio alimentare in Italia sono sempre stati in calo. Diversamente, la cooperativa ha registrato una crescita costante: oltre al +2,3% del 2024, ha segnato un +2,1% nel 2022 e un +2,8% nel 2023. 🔗 Leggi su Lanazione.it