Un' estate di concerti e spettacoli a Bertinoro tappa romagnola dell' Entroterre Festival

Un'estate di emozioni e musica si accende a Bertinoro, tappa imperdibile dell’Entroterre Festival, giunto alla sua decima edizione. Dal 9 luglio al 6 settembre, la Romagna si trasforma in un palcoscenico tra musica, teatro e spettacoli di livello internazionale, portando grandi artisti da Bregovic a Ermal Meta. Un evento che promette di coinvolgere e sorprendere, rendendo questa stagione indimenticabile per tutti gli amanti dell’arte e della cultura. Non perdere l’occasione di vivere questa straordinaria esperienza.

Dal 9 luglio al 6 settembre prende il via la decima edizione dell'Entroterre Festival, la manifestazione diffusa tra Emilia-Romagna, Toscana e Lazio che quest'anno porta sul palco grandi nomi da Bregovic a Ermal Meta. La rassegna, ideata e organizzata dalla Fondazione Entroterre, ente bolognese.

