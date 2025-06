Un’assemblea pubblica sull’ipotesi del ponte

L’ipotesi di un nuovo ponte tra Paderno e Calusco, così come tra Cornate e Medolago, sta suscitando molto interesse nella comunità locale. Per confrontarsi sulle possibili soluzioni e valutare le implicazioni di questo progetto, il Comune ha organizzato un’assemblea pubblica martedì 17 alle 21 in Villa Sandroni. Un’occasione importante per ascoltare, discutere e capire come questa opera potrà trasformare il territorio e migliorare la viabilità della zona, coinvolgendo attivamente cittadini e stakeholders.

Il nuovo ponte fra Paderno e Calusco e quello fra Cornate e Medolago, "un'opzione che circola con una certa insistenza", dice il sindaco Andrea Panzeri, per discutere "delle opzioni sul tavolo relative al nuovo viadotto fra Lecchese e Bergamasca ", il Comune ha organizzato un'assemblea pubblica. L'appuntamento è martedì 17 alle 21 in Villa Sandroni. "Le ripercussioni sulla viabilità della zona saranno importanti – aggiunge – abbiamo avuto incontri con ferrovie, ma è la Regione che deve allargare il tavolo, Cornate dovrà affrontare un cambiamento, qualunque soluzione si sceglierà. Anche se il percorso avviato dal Pirellone mi sembra che langua.

