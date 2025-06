Un' App per valorizzare il commercio locale | incontro pubblico negozianti invitati

San Pietro Vernotico si prepara a rivoluzionare il suo commercio con un'innovativa app dedicata agli acquisti locali, offrendo promozioni e agevolazioni esclusive. L’associazione A.Artcom invita negozianti e cittadini a partecipare all’incontro pubblico di giovedì 11 giugno, un’occasione per scoprire come questa iniziativa potrà rafforzare il legame tra comunità e commercianti, portando nuova vitalità al cuore del nostro paese. Non mancate!

SAN PIETRO VERNOTICO - L'associazione A.Artcom di San Pietro Vernotico, composta da commercianti e artigiani del territorio promuove una nuova iniziativa per valorizzare il commercio locale: un'App dedicata agli acquisti in paese con promozioni e agevolazioni per gli utenti. Giovedì 11 giugno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Un'App per valorizzare il commercio locale: incontro pubblico, negozianti invitati

