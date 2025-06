Un’altra morte dopo un intervento di medicina estetica | lo studio era abusivo

Un'altra tragedia scuote il mondo della medicina estetica: una donna di 47 anni è deceduta al Policlinico Umberto I dopo un intervento di liposuzione presso uno studio abusivo. Un episodio drammatico che mette in luce i rischi di affidarsi a strutture non autorizzate. È fondamentale rafforzare i controlli e sensibilizzare sull'importanza di rivolgersi solo a professionisti certificati, per garantire la sicurezza di tutti.

E' morta al Policlinico Umberto I la 47enne operata di liposuzione: non era stato chiamato il Servizio 118 dallo studio privato L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Un’altra morte dopo un intervento di medicina estetica: lo studio era abusivo

