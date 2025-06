Un’altra morte dopo un intervento di medicina estetica in uno studio privato

Un grave episodio scuote il mondo della medicina estetica: una donna di 47 anni, deceduta al Policlinico Umberto I dopo un intervento di liposuzione eseguito in uno studio privato, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle procedure non regolamentate. La sua morte solleva interrogativi cruciali sulla gestione delle emergenze e sui controlli nei centri estetici privati. È fondamentale fare chiarezza su quanto accaduto e garantire standard più elevati di tutela per i pazienti.

E' morta al Policlinico Umberto I la 47enne operata di liposuzione: non era stato chiamato il Servizio 118 dallo studio privato L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Un’altra morte dopo un intervento di medicina estetica in uno studio privato

