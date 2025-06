Un’alleanza unica in Italia | UniBg e Bicocca mettono in comune gli impianti sportivi

Un’alleanza senza precedenti in Italia unisce le università di Bergamo e Milano-Bicocca, dando vita a una collaborazione innovativa nel cuore dello sport universitario. Con oltre 60mila studenti coinvolti, questa partnership permette l’accesso libero e condiviso agli impianti sportivi di entrambe le istituzioni, promuovendo benessere, inclusione e spirito di comunità. Un esempio di come l’unione possa elevare l’esperienza accademica e sportiva, creando nuove opportunità di crescita e socializzazione.

Un'alleanza unica in Italia, nel segno dello sport e dello spirito universitario. Le università di Bergamo e di Milano-Bicocca a partire da settembre condivideranno gli impianti sportivi in una collaborazione che coinvolgerà oltre 60mila studenti: gli iscritti potranno accedere liberamente agli impianti sportivi di entrambi gli atenei, indipendentemente dalla sede dei propri studi. L'accordo, presentato nella mattinata di martedì 10 giugno al Cus di Dalmine, nasce attorno alla collaborazione delle istituzioni al polo di formazione universitaria Papa Giovanni XXIII, che già ospita corsi triennali di area sanitaria di Milano-Bicocca e il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery (considerato un riferimento in Italia).

