Una serata dedicata al Dipartimento Jazz della Scuola di Musica di Fiesole

Preparatevi a vivere un’esperienza unica, dove talento e creatività si incontrano sul palco: la serata dedicata all’Ensemble Interazione Creativa del Dipartimento Jazz della Scuola di Musica di Fiesole promette momenti di grande musica, innovazione e passione. Con arrangiamenti personalizzati e una direzione impeccabile di Leonardo Pieri, questa manifestazione unisce formazione e professionalità in un’esibizione imperdibile. Non mancate, perché la musica è pronta a sorprendere e coinvolgere il pubblico in ogni nota...

Ensemble Interazione Creativa arrangiamenti e direzione Leonardo Pieri L'Ensemble Interazione Creativa del Dipartimento di Jazz della Scuola di Musica di Fiesole è una attività che coniuga l'aspetto didattico con l'aspetto professionale. Gli arrangiamenti vengono fatti di volta in volta in base.

